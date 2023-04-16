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Еврокомиссия считает неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на поставки зерна с Украины

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Virginia Mayo/AP

Еврокомисссия считает неприемлемыми одностороние запреты на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины, которые ввели Польша и Венгрия. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ЕК.

»Еврокомиссии известно о том, что Польша и Венгрия объявили о введении запретов на поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины. В этом контексте мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы», — сообщили в пресс-службе.

15 апреля Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня 2023 года. В тот же день аналогичный запрет ввела Венгрия.

1 апреля Associated Press сообщило, что Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Болгария обратились к властям Евросоюза на фоне проблем со скопившемся украинским зерном. Страны призвали Брюссель изучить возможность закупки зерна на «гуманитарные нужды» и предоставить поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры.

Проблемы у стран возникли еще в январе. Импорт дешевого зерна с Украины создает проблемы для сельскохозяйственных отраслей шести стран Евросоюза — Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, говорилось в совместном докладе этих государств.

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