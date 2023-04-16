Правительство предложило учитывать цену Brent в экспортных пошлинах на российскую нефть

Российское правительство предложило с июня начать расчеты экспортных пошлин на отечественную экспортную нефть Urals с учетом не только ее цены, но и стоимости эталонной североморской марки Brent, ограничив при этом размер скидки на российскую нефть. Информация об этом содержится в поправках к закону «О таможенном тарифе», написало агентство ТАСС.

Как указало издание, комитет нижней палаты парламента запланировал рассмотреть соответствующие поправки в понедельник.

Согласно документу, при расчете вывозных таможенных пошлин на нефть должны учитывать не только среднюю стоимость Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском), но и North Sea Dated (включает стоимость сортов Brent, британских Forties и Ekofisk, а также норвежских Oseberg и Troll) на рынке Северного моря.

Во второй половине февраля Совет Федерации поддержал закон об ограничении скидки на Urals по отношению к Brent с 1 апреля для расчета нефтяных налогов.

В начале апреля вступило в силу ограничение скидки на Urals к Brent при расчете налогов нефтяных компаний в России. Речь идет о применении скидки к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.