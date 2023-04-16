Доцент Перепелица счел курс доллара выше ста или ниже 70 рублей неприемлемым для бюджета

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с агентством «Прайм» допустил, что сейчас доллар ниже 70 рублей или выше 100 рублей является неприемлемым для бюджета.

По его словам, доллар менее 70 рублей не позволил бы эффективно наполнять бюджет, а выше 100 рублей – слишком разогнал бы инфляцию и негативно сказался на настроениях в обществе.

Перепелица пояснил, что в этом году российский бюджет является дефицитным. Сейчас дефицит оценивается более чем в 2% от ВВП, уточнил он.

«Курс рубля сильно влияет на исполнения бюджета, и уровень ниже 70 рублей за доллар уже является неприемлемым в текущих условиях снижения экспорта», — сказал Перепелица.

Но и доллар более 100 рублей тоже можно назвать психологически неприемлемым, считает экономист. Слишком высокий курс разгоняет инфляцию, так как большая часть товаров и их компонентов в России, несмотря на усилия по импортозамещению, все равно производится за границей, пояснил он.



14 апреля курс доллара США на закрытии торгов на Мосбирже остановился на отметке 81,79 рубля за доллар.