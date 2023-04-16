Klymenko Time: Киев надеется договориться с Варшавой по зерну

Киев на переговорах надеется прийти к соглашению с Варшавой по зерну после того, как Польша до 30 июня запретила ввоз сельхозпродукции с Украины на фоне протестов фермеров, передает Klymenko Time.

«Каждый человек в мире знает, что сложнее всего украинским фермерам. Мы надеемся на конструктив в переговорах в понедельник», — приводит издание слова министра аграрной политики Украины Николая Сольского.

Ранее министерство сельского хозяйства Украины заявило, что решение Польши запретить импорт ее зерна и некоторых других продовольственных товаров нарушает соглашение, достигнутое в апреле. Варшава принимает меры по сокращению импорта в целях защиты своих фермеров от конкуренции.

В украинском ведомстве подчеркнули, что понимают, что у польских фермеров существует трудная ситуация, но отметили, что «самая сложная ситуация для украинских фермеров».

В министерстве также предложили оформить новое соглашение с польской стороной в ближайшие дни.

Ранее правительство Польши уполномочило руководителей профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины.