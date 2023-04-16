Каждая третья организация из сферы азартных игр закрылась в России с 2021 года

31,18% компаний из сферы организации и проведения азартных игр, заключения пари и проведения лотерей закрылись с 2021 года к настоящему времени. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус».

«По поводу азартных игр выводы делать сложно, поскольку отрасль жестко зарегулирована: так, казино и игровые автоматы имеют право «на существование» только в четырех регионах страны. Но во время той же пандемии наметилась четкая тенденция по уходу игровой индустрии в онлайн, вероятно, причина в этом», — считают в сервисе.

Кроме того, в отрасли страхования с 2021 по 2023 год закрылись 34,09% фирм. В «Контур.Фокус» связали закрытие компаний в этой сфере с ужесточением регулирования — с 2021 года российский Центробанк поднял требования для уставного капитала при классическом страховании до 240 млн руб., для страхования жизни — до 380 млн руб.

Накануне глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил о необходимости введения дополнительного налога для букмекерских компаний, средства с которого пошли бы на лечение и профилактику игровой зависимости (лудомании).

На прошлой неделе Telegram-канал Baza сообщил, что на Бали полиция накрыла подпольный покерный турнир, который организовали россияне.