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В Германии отключили от энергосети три последние работающие АЭС

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John Bazemore/AP

Три последние работающие немецкие атомные электростанции (АЭС) — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд» — отключили от энергосети. Об этом написали на сайте телеканала ZDF со ссылкой на сообщение компании-оператора станций.

Накануне АЭС вырабатывали электричество пока было возможно. Последней в 23:59 по местному времени (0:59 мск) отключили станцию «Неккарвестхайм-2».

«Мы работаем в соответствии с буквой закона и тут однозначно продолжение работы реактора с 16 апреля было бы уголовным преступлением», — сказал руководитель рабочей группы по надзору за АЭС при министерстве окружающей среды и ядерной безопасности Германии Геррит Нихаус.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение о постепенном отказе от АЭС в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима-1». Первую коммерческую АЭС запустили на немецкой территории в 1960 году в округе Нижняя Франкония.

На прошлой неделе социологический институт INSA представил данные, согласно которым в Германии больше половины местных жителей оказались против окончательного прекращения работы последних трех АЭС в стране.

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