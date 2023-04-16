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МВФ предрек медленный экономический рост и неизменно высокую инфляцию в Европе

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Yuri Gripas/Reuters

Страны Европы ждет медленный экономический рост и неизменно высокая инфляция в ближайшей перспективе. Такой прогноз сделал директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер, написал ТАСС.

«Инфляция остается неизменно высокой. Она выражается двузначными цифрами в большинстве развивающихся стран Европы и некоторых развитых экономиках. Цены на энергоносители снизились, но цены на другие бытовые расходы продолжают расти быстрыми темпами», — сказал Каммер.

По его словам, в развитых европейских государствах рост потребительских цен составит в среднем около 5,6% в 2023 году.

В МВФ ожидают снижения темпов роста экономики развитых стран Европы с 3,6% в 2022 году до 0,7% в 2023 году. Однако в 2024 году показатель должен повыситься до 1,4%.

Ранее на этой неделе в МВФ спрогнозировали худшие экономические показатели в Соединенном Королевстве в 2023 году по сравнению с другими странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

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