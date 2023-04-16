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В АТОР заявили, что от поездок в Турцию могут отказаться до 2 млн туристов из России

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Shutterstock

От 1 до 2 млн туристов из России могут отказаться от отдыха в Турции в 2023 году из-за роста цен в этой стране. Такое мнение выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Русский экспресс» Тарас Кобищанов, написало агентство ТАСС.

«Отдых в этой стране, который ранее стоил около 200 тыс. руб., теперь может стоить 300-400 тыс. руб. и более. К таким ценам большинство туристов не привыкли, они ждут горящих туров, но и их почти не будет, так как роль чартерной перевозки уменьшилась. В итоге 1-2 млн россиян не смогут при нынешних ценах полететь в Турцию», — сказал Кобищанов.

Как полагает вице-президент АТОР, россияне переключатся на отдых в Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и на Мальдивах.

На прошлой неделе исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе говорила, что некоторые туроператоры снизили цены на проживание в ряде отелей Турции на 10-15%.

Во второй половине марта в пресс-службе АТОР сообщили о сохранении спроса на летние туры в Европу со стороны граждан России, хотя степень интереса «далека от докризисного уровня».

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