Глава Минсельхоза Надь: Венгрия запретила импорт сельхозпродукции с Украины до 30 июня

Венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что страна вводит временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня 2023 года. Его слова приводит сайт Минсельхоза.

«В отсутствие значимых мер ЕС оно (правительство Венгрии. — «Газета.Ru») временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда, в Венгрию», — сказал Надь.

По его словам, запрет продлится до 30 июня и до тех пор страна будет ждать от ЕС мер поддержки европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с украинской территории.

Ранее сообщалось, что Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня. Отмечается, что под запрет попали продукты и растительного, и животного происхождения.