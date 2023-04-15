Польша запретила ввоз сельхозпродукции с Украины до 30 июня

Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня. Об этом сообщается на законодательном портале страны.

Отмечается, что под запрет попали продукты и растительного, и животного происхождения.

«На основании … закона от 16 апреля 2004 года «Об управлении внешним товарооборотом ... до 30 июня 2023 года устанавливается запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, производимой или ввозимой с территории Украины на территорию Польской Республики», — сказано в соответствующем документе.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение Польши приостановить импорт зерна с Украины.

До этого стало известно, что польское правительство уполномочило руководителей профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины.