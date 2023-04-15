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«Укрэнерго»: Украина с 17 апреля планирует возобновить экспорт электроэнергии в Словакию

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Укрэнерго

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что Украина с 17 апреля должна возобновить экспорт электроэнергии в Словакию. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Украина с понедельника может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час. Соответствующий аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии провели сегодня на дату поставки 17 апреля», — отмечается в публикации.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщала, что Украина с 12 апреля начала экспортировать электроэнергию в Польшу.

7 апреля стало известно, что министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ, разрешающий начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в Европу. По данным главы ведомства, украинская энергосистема почти два месяца работает без ограничений для потребителей и обладает запасом мощности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

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