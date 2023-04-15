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Премьер Чехии отправится в турне по странам Азии, чтобы найти противовес доминированию КНР на рынках

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Milan Kammermayer/Reuters

Премьер-министр Чехии Петр Фиала намерен посетить ряд азиатских стран, чтобы найти противовес доминированию Китая на торговых рынках. Эта задача станет одной из ключевых в ходе турне, включающее посещение Вьетнама, Индонезии, Казахстана, Сингапура, Узбекистана и Филиппин, сообщает ТАСС со ссылкой на слова европейского политика.

В ходе поездок по азиатским странам главу чешского правительства будет сопровождать делегация деловых кругов республики. По словам Фиалы, вышеперечисленные государства заинтересованы в расширении торгово-экономических связей с Чехией.

«Мы посетим государства, которые заинтересованы в сотрудничестве с Чехией. Это государства, которые в определенной степени могут создавать противовес доминированию Китая (на мировых торговых рынках — «Газета.Ru»), которое очевидно и от которого мы, не только Чехия, но и вся Европа, должны избавляться. Мы должны создавать для себя альтернативные рынки», — заявил Фиала.

Рабочая программа предстоящего турне по азиатским странам рассчитана на семь дней. Первой остановкой чешской делегации станет Манила, заключается в статье.

7 апреля издание Compact сообщило, что власти Китая намерены создать «вторичную экономику», которая не будет зависеть от расчетов с использованием американского доллара. В рамках данной стратегии КНР желает проводить больше торговых и финансовых сделок в юанях и национальных валютах развивающихся стран.

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