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Владелец белорусского аналога IKEA счел законной продажу оригинальных товаров шведского бренда

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Белорусский бренд Swed House имеет право торговать оригинальными товарами шведского мебельного ретейлера IKEA, в подобной практике нет ничего противозаконного. Слова владельца компании Мурата Шагылыджова приводит издание «Подъем».

15 апреля агентство ТАСС сообщило, что в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Щелковский», расположенном в Москве, открылся первый в России магазин белорусского бренда Swed House. В этом заведении можно приобрести в том числе аналоги товаров шведского ретейлера IKEA, ушедшего с внутреннего рынка РФ в связи с международными санкциями. При этом Шагылыджов не стал раскрывать, через какие каналы продукция зарубежной компании попадает в магазины белорусского бренда.

«Это пока закрытая информация. И не из Европы, и не из Китая. Где вы видели, что есть запрет продажи товаров IKEA? Любой человек, любой предприниматель, любой магазин может этими товарами торговать. Товаров бренда IKEA у нас немного. Мы нацелены на переход на свой бренд», — пояснил владелец Swed House.

По его словам, в день открытия московского магазина белорусского бренда наибольшим спросом пользовались товары для кухни. На этом фоне руководство Swed House начало готовить отгрузку продукции со склада, расположенного в Белоруссии.

«Склад в Беларуси начал готовить отгрузку, потому что запаса в Москве не хватает. И заявок по мебели много, на завтра вызвана машина. Ажиотаж выше ожидаемого, все хорошо, слава богу», — заключил Шагылыджов.

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