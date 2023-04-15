Business FM: Bank of Cyprus начал рассылать российским гражданам уведомления о закрытии счетов

Многие клиенты Bank of Cyprus стали получать уведомления от кредитной организации по поводу закрытия счетов. При этом на осуществление данной процедуры дается два месяца, сообщает Business FM со ссылкой на финансовых аналитиков.

С уведомлениями сталкиваются налоговые резиденты России, граждане, которые имеют доход от санкционного бизнеса в РФ, а также те физические лица, которые получили вид на жительство (ВНЖ) в связи с покупкой недвижимости на Кипре. Однако подобные сигналы получают и россияне, находящиеся в республике по туристической визе, уточняется в статье.

«Закрытие счетов для людей с фамилией на -ов в Bank of Cyprus идет уже давно, тенденция идет сверху. Кипрский президент регулярно встречается с послом США, которая наверняка в пользу русских ничего не говорит. Если у вас нет ВНЖ Кипра или Европы — закрывают сразу, если есть ВНЖ и вы получаете доходы или переводы из России, скорее всего, тоже закроют», — заявил портфельный менеджер Александр Крапивко.

По его словам, избежать подобной ситуации можно в том случае, если у гражданина России есть собственный бизнес на Кипре. Кроме того, следует предоставить менеджеру банка, который курирует счет, свежие данные, включая нынешний адрес проживания в республике. Начальник аналитического отдела компании «Риком-траст» Олег Абелев предостерег, что подобный сценарий с закрытием банковских счетов россиян может начаться и в других странах.

«Со стороны кипрских банков отсматриваются счета и учитывается происхождение этих счетов: что это за счета, с какими юридическими, физическими лицами они связаны. Если это условно российская компания, которая имеет российскую юрисдикцию, и потом, раскрывая бенифициарство владения, мы выходим на кипрские юридические лица, у которых счета в кипрских банках, такие счета вполне могут попасть под эти ограничения», — заключил Абелев.

14 апреля журнал Forbes сообщил, что один из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Emirates NBD — начнет переводить активы граждан России на отдельные счета, куда попадут все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Письма об этом стали получать российские клиенты кредитной организации.