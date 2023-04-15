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Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств запретить импорт зерна с Украины

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Global Look Press

Правительство Польши уполномочило руководителей профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении кабмина Польши отмечается, что руководитель министерства сельского хозяйства и развития села республики изложил существующие проблемы, которые появились в связи с притоком сельскохозяйственной продукции с Украины. Также члены Совмина под председательством премьера республики Матеуша Моравецкого обсудили варианты решения и формальные действия по данному факту, которые можно было бы предпринять, чтобы защитить фермеров и потребителей страны.

«Также обсуждены возможные меры по стабилизации сельскохозяйственного рынка», — говорится в заявлении правительства Польши.

Ранее Министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу прибывшего с Украины зерна.

Решением для этого стали пестициды, способные оказывать негативное влияние на здоровье человека, которые обнаружили в украинской пшенице.

До этого стало известно, что румынские фермеры угрожают с 7 июня начать общенациональную забастовку в случае, если власти не запретят транзит и импорт зерна с Украины в период с 15 июня 2023 года по 15 марта 2024 года.

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