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Силуанова освободили от обязанностей полпреда РФ в Совете Евразийского банка развития

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Министра финансов РФ Антона Силуанова освободили от исполнения обязанностей полномочного представителя России в Совете Евразийского банка развития. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение принято в связи «с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях», указано в документе. Распоряжение действует до следущего назначения на пост полпреда РФ в организации.

Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 14 апреля.

Силуанов был назначен на эту должность в 2012 году.

Евразийский банк развития — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в 2006 году с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Участниками организации являются также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

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