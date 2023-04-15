Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шмыгаль заявил, что страны G7 согласовали помощь Украине на $5 млрд

close
100%
Global Look Press

Страны Большой семерки согласовали дополнительную финансовую помощь Украине на более чем $5 млрд. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в социальных сетях.

«По результатам переговоров с министрами финансов стран «большой семерки» в рамках Spring Meetings получили заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов», — заявил Шмыгаль.

По его словам, Киеву удалось договориться о пакетах помощи со стороны Парижа, Лондона и Берлина.

Сроки предоставления финансовой помощи украинской стороне премьер не привел.

Ранее стало известно, что финансирование ЕС военной помощи Украине из Фонда мира достигло 4,6 млрд евро.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях