Шмыгаль заявил, что страны G7 согласовали помощь Украине на $5 млрд

Страны Большой семерки согласовали дополнительную финансовую помощь Украине на более чем $5 млрд. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в социальных сетях.

«По результатам переговоров с министрами финансов стран «большой семерки» в рамках Spring Meetings получили заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов», — заявил Шмыгаль.

По его словам, Киеву удалось договориться о пакетах помощи со стороны Парижа, Лондона и Берлина.

Сроки предоставления финансовой помощи украинской стороне премьер не привел.

Ранее стало известно, что финансирование ЕС военной помощи Украине из Фонда мира достигло 4,6 млрд евро.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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