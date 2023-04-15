Инвестиционная компания Carlyle захотела купить акции «Манчестер Юнайтед»

Крупнейшая в мире частная американская инвестиционная компания Carlyle ведет переговоры о «крупных инвестициях» в английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили на сайте телеканала Sky News со ссылкой на сообщение источников.

Собеседник телеканала не назвал сумму инвестиций. По его данным, Carlyle уже давно проявляет «серьезный интерес» к «Манчестер Юнайтед».

Carlyle управляет активами на сумму более $370 млрд. В Великобритании организации принадлежат сетевой автосервис RAC и служба такси Addison Lee.

В ноябре 2022 года семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», заявила о намерении продать контрольный пакет акций клуба.

Во второй половине февраля президент одного из крупнейших банков Катара Qatar Islamic Bank (QIB) шейх Джассим бин Хамад Аль Тани сделал предложение семье Гейзеров о покупке 100% ценных бумаг «Манчестер Юнайтед» за сумму в €4,5 млрд.

В начале января клуб «Манчестер Юнайтед» снизил цены в своем официальном магазине на товары футболиста Криштиану Роналду.