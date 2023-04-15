Основатель ГТК-Холдинга Залиев предрек рост цены на автомобили на 8% к лету

В случае повышения курса доллара до 82 — 84 руб. цены на автомобили, которые подпадают под действие санкций и доставляют в Россию через параллельный импорт, увеличатся на 8% в ближайшие четыре месяца. Такое мнение выразил основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев, написала газета «Известия».

По его словам, прежде дилеры продавали автомобили напрямую от производителя, который устанавливал цену, а доход формировался за счет дополнительных услуг.

«Сейчас дилеры в стоимость автомобиля включают расходы на транспортировку, таможенное оформление. Доля этих расходов в общей стоимости автомобиля составляет в среднем 60 — 70% от стоимости автомобиля», — сказал Залиев.

14 апреля торги на Московской бирже завершились со стоимостью доллара на уровне 81,79 руб.

В первой половине апреля «Газета.Ru» в ходе опроса участников авторынка выяснила, что автодилеры и частные продавцы, поставляющие автомобили из-за границы, повысили цены на 10%.

На этой неделе аналитическое агентство «Автостат» представило данные, согласно которым в марте 2023 года в России купили 497,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 17,3% больше, чем в первый месяц весны прошлого года.