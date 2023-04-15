Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Основатель ГТК-Холдинга Залиев предрек рост цены на автомобили на 8% к лету

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

В случае повышения курса доллара до 82 — 84 руб. цены на автомобили, которые подпадают под действие санкций и доставляют в Россию через параллельный импорт, увеличатся на 8% в ближайшие четыре месяца. Такое мнение выразил основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев, написала газета «Известия».

По его словам, прежде дилеры продавали автомобили напрямую от производителя, который устанавливал цену, а доход формировался за счет дополнительных услуг.

«Сейчас дилеры в стоимость автомобиля включают расходы на транспортировку, таможенное оформление. Доля этих расходов в общей стоимости автомобиля составляет в среднем 60 — 70% от стоимости автомобиля», — сказал Залиев.

14 апреля торги на Московской бирже завершились со стоимостью доллара на уровне 81,79 руб.

В первой половине апреля «Газета.Ru» в ходе опроса участников авторынка выяснила, что автодилеры и частные продавцы, поставляющие автомобили из-за границы, повысили цены на 10%.

На этой неделе аналитическое агентство «Автостат» представило данные, согласно которым в марте 2023 года в России купили 497,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 17,3% больше, чем в первый месяц весны прошлого года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях