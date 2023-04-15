Правительство расширило перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%

Российское правительство расширило список товаров для детей, на которые распространяется пониженная до 10% ставка налога на добавленную стоимость (НДС). Постановление об этом подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня детских товаров, на которые распространяется пониженная до 10% ставка налога на добавленную стоимость (НДС)», — сказано в сообщении на сайте кабмина.

По замыслу властей, такое решение должно поддержать отечественных производителей и повысить доступность товаров для детей.

Список пополнился товарами отечественного производства. Среди них в том числе — деревянные манежи, кроватки из металла, пластика, тростника, бамбука.

В первой половине марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитического ресурса «Чек Индекс» написала, что средний чек на товары для детей, купленные в розничных магазинах и онлайн, вырос за январь и февраль 2023 года на 17% относительно аналогичного периода 2022 года, до 3,4 тыс. руб.