Путин подписал закон о продлении срока обращения граждан, ИП, МСП за кредитными каникулами

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 31 декабря нынешнего года срока обращения граждан, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

До принятия нового закона физические лица, ИП и МСП имели возможность обратиться к своему кредитору за кредитными каникулами до 31 марта 2023 года на основании своих договоров, заключенных до 1 марта 2022 года.

Впервые в России ввели возможность оформления кредитных каникул 1 апреля 2020 года после начала пандемии коронавируса. Предполагалось, что заемщики могли отсрочить платежи по кредитам на полгода при условии, если их доходы снизились на 30% и более.

Затем меру продлили до 31 марта 2023 года на фоне введения санкций западных стран.

Во второй половине марта председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что нижняя палата российского парламента продлит кредитные каникулы для граждан, ИП и МСП до конца 2023 года, пока не примут постоянно действующий соответствующий закон.