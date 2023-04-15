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Германия решила полностью отказаться от атомной энергетики и закрывает последние три АЭС

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rosenergoatom.ru

Германия решила полностью отказаться от атомной энергетики и закрывает последние три АЭС. Об этом сообщает газета Bild.

Закрыть станции планировали еще раньше, однако отложили решение из-за энергетического кризиса. По данным издания, последней должна приостановить работу атомная электростанция «Изар-2» в Баварии.

Директор АЭС Карстен Мюллер рассказал, что сейчас станция работает с мощностью 1000 мегаватт, что на 28% ниже пиковой мощности в 1410 мегаватт, а в 22:15 реакторы начнут приостанавливать, и к полуночи после 35 лет работы атомная станция прекратит работу.

Ранее в Германии больше половины местных жителей высказались против окончательного прекращения работы последних трех АЭС в стране за неделю до исполнения этого решения.

По информации исследования, 52% респондентов заявили, что они против остановки работы атомных электростанций. При этом 37% опрошенных сообщили противоположную точку зрения. Еще 11% жителей ФРГ отказались предоставлять какие-либо данные по этому поводу.

Уточняется, что в опросе участвовали 1 004 человека.

31 декабря 2021 года издание Associated Press сообщало, что в Германии прекратили работу три из шести действующих атомных электростанций.

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