В Китае выразили протест США из-за санкций против предприятий за якобы связи с РФ

Министерство коммерции Китая выступило против санкций Соединенных Штатов в отношении китайских организаций за якобы связи с российской стороной, назвав действия американских властей безосновательным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское ведомство.

По утверждению китайской стороны, подобные ограничения экстерриториальной юрисдикции со стороны Вашингтона причиняют ущерб бизнесу

«Китайская сторона обратила внимание на то, что США недавно ввели санкции против ряда китайских компаний на основании якобы связей с Россией. Действия США не имеют под собой международно-правовой базы и не санкционированы СБ ООН...» — добавили в министерстве КНР.

Ко всему прочему, данные санкции, как добавляется, стали примером односторонних ограничений, существенно ударяющим по интересам предприятия.

«КНР будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний», — резюмировали в минкоммерции.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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