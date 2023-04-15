Минэкономразвития ожидает темпы роста российского ВВП в 2023 году на уровне 1,2%

Министерство экономического развития России ожидает темпы роста российской экономики в 2023 году на уровне 1,2%. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на совместном расширенном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.

«Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП (внутреннего валового продукта) в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%», — сказал Решетников.

По словам министра, экономика вырастет преимущественно за счет восстановления потребительского спроса со стороны населения.

В предыдущем прогнозе министерство прогнозировало сокращение ВВП страны по итогам 2023 года на уровне 0,8%. На прошлой неделе Росстат оценил снижение экономики России в 2022 году в 2,1%.

На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7% и ухудшил ожидания роста в 2024 году — до 1,3%.

В первой половине апреля Всемирный банк улучшил прогноз динамики ВВП России на 2023 год с -3,3% до -0,2%.