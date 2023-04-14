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Силуанов: Минфин в 2023 году планирует занять 3,5 трлн рублей и 1 трлн погасить

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ в этом году намерен занять 3,5 трлн рублей, а 1 трлн рублей планируется погасить. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Для того чтобы выполнить все наши планы по заимствованиям в этом году, мы на валовой основе займем около 3,5 трлн рублей, около триллиона погасим», — сказал министр.

Он отметил, что эти планы «вполне реализуемы».

Силуанов отметил, что Минфин в этом году не планирует «выход на внешние рынки».

Также Силуанов заявил, что для иностранных компаний будет введен налог на продажу бизнеса в России в размере 10% от суммы сделки. Министр отметил, что государство создает условия, при которых иностранным компаниям было бы выгодно оставаться в Российской Федерации, а не продавать бизнес. При этом он отметил, что все стимулирующие меры ведения бизнеса в России будут продолжены, в том числе для иностранных компаний.

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