Итоговое коммюнике МВФ и Всемирного банка согласовать не удалось из-за Украины

Итоговое коммюнике на весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) согласовать не удалось. Об этом объявила журналистам в пятницу вице-премьер Испании Надя Кальвиньо. Она же возглавляет Международный валютно-финансовый комитет — руководящий орган МВФ.

Причиной стали разногласия по ситуации вокруг Украины, передает Life.ru.

«Мы сделали всё возможное для того, чтобы прийти к соглашению или коммюнике. К сожалению, мы не достигли единства в том, что касается формулировок о войне», — приводит слова Кальвиньо ТАСС.