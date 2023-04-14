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Пушилин заявил о готовности использовать в полной мере мощности порта Мариуполя

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, о готовности использовать в полной мере восстановленные мощности порта Мариуполя для завоза в ДНР стройматериалов и вывоза зерна.

«Мы готовы к тому, чтобы в полной мере задействовать те мощности, который сейчас уже восстановлены, и продолжить восстановление Мариупольского морского торгового порта», — сказал он.

По словам врио главы ДНР, это поможет разгрузить автомобильные дороги, контрольно-пропускные пункты, что «будет способствовать снижению очередей, которые волнуют наших граждан».

«У нас это стоит в повестке», — добавил он.

Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о ходе восстановления Мариуполя, заявил, что морской порт города находится в хорошем состоянии и в данный момент используется как строительно-перевалочная база.

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