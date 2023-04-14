США обвиняют лидеров мексиканского картеля в незаконном обороте фентанила

Соединенные Штаты обвинили лидеров базирующегося в Мексике картеля Синалоа в проведении операции по незаконному обороту фентанила, передает Reuters.

По словам генерального прокурора США Меррика Гарланда, китайские химические и фармацевтические компании также участвуют в обороте.

Ранее правоохранительные органы стран Европы арестовали более 20 человек, причастных к незаконной торговле оружием. Об этом на своем сайте сообщило Европейское полицейское агентство (Европол).

По информации Европола, в операции, возглавляемой Румынией и Болгарией, участвовали правоохранительные органы 31 европейской страны. В ходе рейдов были проведены обыски 143 объектов, арестованы 22 человека, изъяты 129 единиц огнестрельного и около 1,5 тыс. единиц сигнального и охолощенного оружия. Были конфискованы также около 25 тыс. не переделанных, переделанных и боевых патронов, шесть ручных гранат, 276 кг динамита, 299 детонаторов и более 21 кг пороха.