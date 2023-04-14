Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мишустин: российская экономика справилась с основными вызовами

Российская экономика справилась с основными вызовами, в том числе с неизбежным спадом в 2022 году. Такое заявление сделал в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегий Министерства финансов и Министерства экономического развития.

Он отметил, что начиная со второго полугодия российская экономика вернулась на траекторию роста и с этим согласны даже за рубежом.

«Наши результаты признают и зарубежные эксперты. Например, Международный валютный фонд на днях вновь улучшил прогноз по России», — цитирует глава правительству Life.ru.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях