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Райффайзенбанк объяснил снятие ряда своих вывесок в Москве

Райффайзенбанк объяснил снятие ряда вывесок в Москве текущей потребностью в узнаваемости

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Depositphotos

В пресс-службе Райффайзенбанка объяснили снятие части вывесок с изображением брэнда на крышах Москвы текущей потребностью в его узнаваемости. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций», — заявили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее стало известно, что на ряде крыш зданий в Москве стали демонтировать логотипы Райффайзенбанка.

30 марта стало известно, что австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) планирует продать «дочку» в России или вывести из периметра группы. Об этом заявил глава RBI Йоханн Штробль. Группу RBI на территории России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании.

Ранее в Raiffeisen Bank сообщали, что после требований Европейского центрального банка (ЕЦБ) покинуть российский рынок ищут варианты для будущего своей дочерней организации.

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