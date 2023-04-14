Bloomberg: поставки нефти РФ в Индию могут «пострадать» из-за стремления ОПЕК+ к росту топливных цен

Решение ряда стран ОПЕК+ снизить суточные объемы нефтедобычи привело к росту биржевых цен на данный вид топлива. Подобная тенденция может негативно отразиться на экспорте российской нефти в Индию, так как Нью-Дели не собирается покупать сырье из РФ по высоким ценам, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

5 декабря 2022 года вступил в силу механизм предельных цен на российскую нефть, установленный странами G7, Евросоюзом (ЕС) и Австралией. Согласно его условиям, верхний предел, по которому можно покупать сырье из РФ, оказался на уровне $60 за баррель. Некоторые кредитные организации Индии, включая государственный Bank of Baroda, проинформировали местные нефтеперерабатывающие компании, что они не будут осуществлять платежи за нефть, купленную сверх лимита, уточняется в статье.

«Стремление ОПЕК и ее союзников повысить цены на нефть приводит к росту цен на российское сырье, что вызывает опасения индийских банков, что поставки могут превысить предельный уровень в 60 долларов за баррель. Государственный банк Индии и Bank of Baroda проинформировал нефтеперерабатывающие компании, что не будет осуществлять платежи за нефть, купленную сверх лимита», — говорится в материале.

В настоящее время банки южноазиатской страны внимательно следят за ценами в портах погрузки сырьевой продукции из России. Только после подобных проверок формируется конечная стоимость, в которую входят затраты импортеров на доставку и логистику, заключается в заметке.

12 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что Объем нефти, которую Россия экспортирует через порты, упал до уровня 2,9 млн баррелей в сутки (б/c). За неделю с 1 по 7 апреля морские поставки нефти снизились на 1,24 млн б/c, что стало сильнейшим сокращением объемов с середины декабря 2022 года.