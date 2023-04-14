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МВФ: ускоренный рост экономики КНР может негативно повлиять на газовые цены для Европы

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Yuri Gripas/Reuters

Директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что ускоренные темпы роста экономики Китая могут негативно повлиять на стоимость газа для европейцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очевидно, в этом году существует риск, что если восстановление Китая окажется сильнее, чем мы ожидаем, то это окажет давление на цены», — сказал он.

Он отметил, что закупки газа прошлой зимой в Европе были обеспечены в том числе за счет сокращения поставок в КНР, связанных с пандемией коронавируса.

По словам Каммера, риски энергетической безопасности грядущей зимой для Европы останутся.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis) сообщило, что по итогам февраля текущего года объемы импорта в Германию из России упали на 91% и составили около €300 млн в денежном выражении. За 12 месяцев заметнее всего сократились поставки энергетических ресурсов, включая природный газ. Так, импорт российских нефти и газа в денежном выражении сократился с €2,2 млрд в феврале 2022 года до €4,2 млн в текущем году (-99,8%).

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