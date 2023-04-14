Российские птицеводы сочли «тревожным звоночком» рост импорта мяса птицы из Китая

Рост объемов импорта мяса птицы из Китая является «тревожным звоночком» для российских птицеводов. Этот фактор не пойдет на пользу для поставщиков на внутреннем рынке, приводит слова генерального директора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова «Интерфакс».

«С конца прошлого года такой неожиданный фактор: у нас начал расти импорт мяса птицы из Китая. За ноябрь и декабрь прошлого года 3 тыс. тонн поступило. Уже за январь--февраль этого года — более 1 тыс. тонн. Такой тревожный звоночек, над этим надо задуматься», — заявил Лахтюхов.

По его словам, в прошлом году российские производители увеличили вывоз мяса птицы за рубеж на 16%. Именно за счет данных дополнительных доходов от экспорта в отрасль приходят инвестиции. При этом с начала текущего года размер денежных сложений в отрасль остался на уровне последних трех лет. В этом плане увеличение объемов ввоза продукции из Китая не принесет особой выгоды российским птицеводам.

«Увеличения инвестиций особо нет, показатели примерно на уровне последних трех лет. Сегодня основные инвестиции в отрасль идут за счет экспорта, за счет того, что предприятия могут получать льготные кредиты уже по 512-му постановлению правительства (которое предусматривает господдержку экспорта — «Газета.Ru»). И те компании, которые активно развивают экспорт, активно инвестируют в отрасль», — заключил Лахтюхов.

30 марта телеканал RT со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском» сообщил, что в список наиболее популярных у россиян продуктов питания вошли молочные продукты, мясо, яйца, мучные изделия и различные полуфабрикаты. В списке востребованной продукции также оказались табачные изделия и слабоалкогольные напитки.