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Минэкономразвития повысило оценку среднегодового курса доллара до 76,5 рубля

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Министерстве экономического развития (Минэкономразвития) ожидают среднегодовой курс доллара на уровне 76,5 рубля. При этом в 2024 году показатель, согласно обновленной оценке, поднимется до 76,8 руб., а в 2025-м — до 77,6 руб., приводит слова главы ведомства Максима Решетникова ТАСС.

При этом среднегодовой курс доллара в 2024-2026 гг. должен составить 78,8 руб., уточнил министр. По состоянию на 14 апреля, официальный курс американской валюты, по оценке Центробанка (ЦБ), составляет 81,68 руб., европейской — 90 руб.

«С учетом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023 год оцениваем на уровне 76,5 рубля за доллар. В дальнейшем прогнозируем плавное номинальное ослабление рубля — до среднегодового курса 78,8 рубля за доллар в 2024–2026 годах», — заявил Решетников в ходе выступления на совместном расширенном заседании коллегий Министерства финансов (Минфина) и Минэкономразвития.

14 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что по итогам текущего года в ведомстве ожидают снижения темпов роста инфляции в России до 5,3%. Прогноз был улучшен с сентябрьской оценки в 5,5%.

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