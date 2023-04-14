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Силуанов: закон о взносах бизнеса в бюджет будет представлен в ближайшее время

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Законодательная инициатива о единоразовых взносах представителей крупного российского бизнеса в федеральный бюджет (windfall tax) будет подготовлена в ближайшее время. Слова министра финансов России Антона Силуанова приводит ТАСС.

16 марта Силуанов заявил, что прогнозируемая ставка разового сбора с бизнеса составит 5% от сверхприбыли организаций за 2021-2022 гг. При этом компании, по его словам, смогут оплатить данный сбор и в 2024 году. В ходе обсуждения с бизнесом была достигнута договоренность, что взнос составит около 300 млрд рублей.

«Мы ждем результата первого квартала с тем, чтобы скорректировать ставку под те уровни поступления в бюджет, о которых мы договаривались с бизнесом. В ближайшее время такая информация поступит в Минфин РФ. В ближайшее время мы подготовим законодательную инициативу», — пояснил Силуанов.

17 марта глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что руководство валютного регулятора не нашло «веских оснований» для того, чтобы банки не платили взнос в бюджет. Единовременный налог должны платить кредитные организации, которые не используют регуляторные послабления.

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