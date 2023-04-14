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Премьер-министр России заявил о необходимости обеспечения роста рублевых займов

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал власти к обеспечению роста рублевых займов и замещению ушедшего из страны капитала. Об этом премьер-министр заявил в ходе совместного заседания коллегий Минфина и Минэкономразвития, написало агентство ТАСС.

«В процессе укрепления финансового суверенитета нужно не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить в той мере, в какой возможно, ушедший зарубежный капитал», — сказал он.

В первой половине января газета «Известия», ссылаясь на данные исследования FinExpertiza, написала, что вклады в рублях показали самую большую доходность среди популярных активов при консервативной стратегии инвестирования по итогам прошлого года.

В ноябре пресс-служба Банка России представила данные, согласно которым за период с февраля по сентябрь 2022 года объем кредитов и займов россиян в зарубежной валюте составил 52 млрд руб., что стало минимальным значением с 2015 года — начала ведения этой статистики.

Ранее 14 апреля Мишустин заявил, что органы власти должны стимулировать развитие предпринимательства и не подменять в своих задачах бизнес.

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