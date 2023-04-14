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МЭА сообщило, что доходы России от экспорта нефти в марте снизились на 43% в годовом выражении

МЭА сообщило, что экспорт российской нефти в марте стал самым высоким с апреля 2020 года

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Tatiana Meel/Reuters

По итогам марта текущего года доходы России от экспорта нефти сократились на 43% в годовом выражении и составили $12,7 млрд. Однако по сравнению с февралем этот показатель вырос на $1 млрд в денежном выражении, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

«Физический объем российского нефтяного экспорта в марте 2023 года достиг максимального уровня с апреля 2020 года за счет возросших отгрузок нефтепродуктов. Доходы от экспорта выросли на $1 млрд по сравнению с февралем, до $12,7 млрд <....> При этом доходы России от нефтяного экспорта хоть и выросли в марте на $1 млрд, но уменьшились на 43% в годовом сравнении», — говорится в материале.

14 апреля аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) представили статистические данные, согласно которым по итогам марта текущего года объемы экспорта российской нефти, доставляемой морским путем, достигли максимальных показателей с апреля 2020 года, подобравшись к отметке 8,1 млн баррелей в сутки. За первый месяц весны планка поднялась на 0,6 млн б/с.

За тот же период времени выросли и объемы поставок российских нефтепродуктов. По итогам марта текущего года этот показатель достиг уровня 3,1 млн б/с, увеличившись на 450 тыс. б/с по сравнению с февралем.

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