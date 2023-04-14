Почта Банк запустил платежные стикеры для бесконтактной оплаты

Почта Банк выпустил для своих клиентов стикеры для бесконтактной оплаты, сообщает пресс-служба банка.

В банке предложили два формата стикеров – горизонтальный и вертикальный, в зависимости от того, где планируется разместить его на смартфоне.

В настоящее время стикеры можно приобрести во флагманских клиентских центрах Почта Банка и точках обслуживания на почте в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке. С полным списком точек продаж можно ознакомиться на сайте банка.

В пресс-службу дополнили, что стикеры поступят в продажу в ближайшие дни, их количество ограничено.

Стикеры можно «привязать» к дебетовым картам «Мир» или выпустить к текущему сберегательному счету вместо пластиковой карты, а также как дополнительную карту к договору на третье лицо.

Платежный стикер — это аналог банковской карты в виде наклейки со встроенным NFC-чипом, которую можно наклеить на смартфон, чехол или другой гаджет и оплачивать покупки одним касанием или снимать деньги в банкоматах, оборудованных NFC-модулем.

«Платежные стикеры так же безопасны и надежны, как и обычные пластиковые карты. До запуска мы тщательно тестировали стикеры и постарались учесть как свой опыт, так и пожелания пользователей из других банков», – рассказал руководитель центра карточных продуктов и расчетов Почта Банка Александр Жуков.