МЭА: объемы морского нефтеэкспорта России в марте находились на максимуме с апреля 2020 года

По итогам марта текущего года объемы экспорта российской нефти, доставляемой морским путем, достигли максимальных показателей с апреля 2020 года, подобравшись к отметке 8,1 млн баррелей в сутки. За первый месяц весны планка поднялась на 0,6 млн б/с, а доходы РФ от вывоза сырьевой продукции в зарубежные страны увеличились до $12,7 млрд (+$1 млрд), сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

За тот же период времени выросли и объемы поставок российских нефтепродуктов. По итогам марта текущего года этот показатель достиг уровня 3,1 млн б/с, продемонстрировав прирост в 450 тыс. б/с по сравнению с февралем, уточняется в статье.

«Физический объем российского нефтяного экспорта в марте 2023 года достиг максимального уровня с апреля 2020 года за счет возросших отгрузок нефтепродуктов. Доходы от экспорта выросли на $1 млрд по сравнению с февралем, до $12,7 млрд. Морские поставки из РФ возросли на 0,6 млн баррелей в сутки (б/с) — до 8,1 млн б/с. Из них поставки нефтепродуктов увеличились на 450 тыс. б/с по отношению к предыдущему месяцу — до 3,1 млн б/с», — говорится в материале.

13 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Vortexa Ltd. сообщило, что на прошлой неделе объем нефти, перевозимой на танкерах морским путем, вырос до самого высокого уровня с 2020 года и составил 1,27 млрд баррелей. С августа прошлого года этот показатель увеличился на 230 млн баррелей.