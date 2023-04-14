Биткоин приблизился к $31 тыс. впервые с июня 2022 года

Первая криптовалюта в мире биткоин приблизилась к отметке в $31 тыс. за монету впервые с начала июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной торговой площадки Binance.

К 12:00 (по мск) биткоин поднялся в цене до $30 681, увеличившись на 1,91% за сутки. Рекордная цена самой популярной криптовалюты составляла $68,78 тыс. за монету в 2021 году.

Одновременно с биткоином растут курсы других криптовалют. Ethereum за сутки подорожал на 9,37%, до $2105 тыс., обновив максимум почти за год. Cardano вырос на 8%, до $0,43, Solana — на 3%, до $24,9, Ripple (XRP) вырос на 5,88%, до $0,53.

Во второй половине марта в пресс-службе Банка России сообщили, что российские домохозяйства, в распоряжении которых есть вложения в криптовалюте, в среднем имеют 17,5 тыс. руб. в этом виде активов.

В первой половине марта американский инвестор, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин в ожидании «вторжения фальшивых денег». По его мнению, после банкротства американских банков Федеральная резервная система (ФРС) США начнет печатать доллары для поддержки «больной» национальной экономики.