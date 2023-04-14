Второй крупнейший банк ОАЭ ENBD начнет блокировать инвестиционные счета граждан России

Один из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Emirates NBD — начнет переводить активы граждан России на отдельные счета, куда попадут все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Письма об этом стали получать российские клиенты кредитной организации, написал журнал Forbes.

На отдельный счет попадут любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг. Перевести их на свой счет в ENBD российский клиент не сможет.

Ограничения установили в соответствии с «директивой Евросоюза». Исключений для россиян, у которых есть резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.

Неназванный собеседник издания отметил, что ENBD, как европейские и швейцарские банки, пользующиеся услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, обязан исполнять требование депозитария.

Две основные европейские клиринговые системы — Euroclear и Clearstream. Они обеспечивают расчеты по сделкам с ценными бумагами. Обе системы усложнили операции для россиян после 24 февраля 2022 года.

На этой неделе газета Soir со ссылкой на сообщение бельгийского правительства написала, что Королевство Бельгия получило в 2022 году €625 млн в результате налогообложения доходов от €250 млрд замороженных российских активов.