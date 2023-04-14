Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Второй крупнейший банк ОАЭ ENBD начнет блокировать инвестиционные счета граждан России

close
100%
Ahmed Jadallah/Reuters

Один из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Emirates NBD — начнет переводить активы граждан России на отдельные счета, куда попадут все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Письма об этом стали получать российские клиенты кредитной организации, написал журнал Forbes.

На отдельный счет попадут любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг. Перевести их на свой счет в ENBD российский клиент не сможет.

Ограничения установили в соответствии с «директивой Евросоюза». Исключений для россиян, у которых есть резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.

Неназванный собеседник издания отметил, что ENBD, как европейские и швейцарские банки, пользующиеся услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, обязан исполнять требование депозитария.

Две основные европейские клиринговые системы — Euroclear и Clearstream. Они обеспечивают расчеты по сделкам с ценными бумагами. Обе системы усложнили операции для россиян после 24 февраля 2022 года.

На этой неделе газета Soir со ссылкой на сообщение бельгийского правительства написала, что Королевство Бельгия получило в 2022 году €625 млн в результате налогообложения доходов от €250 млрд замороженных российских активов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях