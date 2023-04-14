Reuters: США одобрили экспорт СПГ с масштабного проекта Alaska LNG в штате Аляска

Администрация президента США одобрила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с масштабного проекта Alaska LNG в штате Аляска в другие страны. Об этом сообщает Reutres со ссылкой на документы американского минэнерго.

В публикации отмечается, что данный проект реализуют при участии госкомпании Alaska Gasline Development Corporation, а его стоимость составляет приблизительно $39 млрд. По нему предполагается разработать месторождения на севере Аляски и построить трубопровод протяженностью около 1,3 тыс. километров и мощностью порядка 3,5 млрд. кубических футов газа в сутки.

Запустить трубопровод планируется в 2030 году.

Ранее замминистра энергетики США Дэвид Турк призвал Европейский союз быстрее закупать газ на две предстоящие зимы, так как дополнительные объемы из США будут доступны только через несколько лет.

Он признал, что прошедшая зима была достаточно мягкой, и ожидания высокого расхода топлива не подтвердились.

По его словам, Евросоюзу стоит задуматься о накоплении запасов и к следующей зиме.