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В ДР Конго рассматривают возможность внедрения платежной системы «Мир»

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

В Демократической республике Конго рассматривают возможность внедрения российской платежной системы «Мир», сообщает РИА Новости со ссылкой на посла ДР Конго в РФ Ивана Вангу Нгимби.

«Мы направили это предложение конголезским властям, которые обсуждают этот вопрос с Центральным банком и заинтересованными органами», — рассказал Нгимби.

Он пояснил, что это предложение поступило от одного из частных банков, который столкнулся с проблемами с осуществлением выплат из-за западных санкций.

По словам Нгимби, посольство ДР Конго и после введения этих санкционных мер сталкивается с трудностями в банковских операциях и не имеет возможности получить деньги на выплату зарплаты сотрудникам посольства. С похожими проблемами сталкиваются родители студентов из африканской страны, которые не могут перевести своим детям деньги.

Ранее посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас заявил, что страна готова к переговорам с РФ по внедрению карт российской платежной системы «Мир».

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