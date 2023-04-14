Минсельхоз Словакии запретил переработку и продажу украинского зерна из-за пестицидов

Министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу прибывшего из Украины зерна. Об этом сообщает Teraz.

В публикации отмечается, что кроме этого была запрещена продажа произведенной из украинского зерна муки.

Издание отмечает, что решением для этого стали пестициды способные оказывать негативное влияние на здоровье человека, которые обнаружили в украинской пшенице. В публикации подчеркивается, что они недопустимы к использованию в странах Евросоюза. В частности, были получены неудовлетворительные анализы 1,5 тыс. тонн украинской пшеницы, отмечает издание.

Глава Минсельхоза Самуэль Влчан планирует обсудить ситуацию с послом Украины в республике Мырославом Кастраном, а также с коллегами из Венгрии, Польши, Чехии, Болгарии и Румынии. По данным портала, ведомство также обеспечит сбор проб всего зерна и муки из Украины, которые сейчас хранятся в стране.

Ранее стало известно, что румынские фермеры угрожают с 7 июня начать общенациональную забастовку в случае, если власти не запретят транзит и импорт зерна с Украины в период с 15 июня 2023 года по 15 марта 2024 года.