Частный бизнес США боится, что выделенные Киеву деньги пострадают от коррупции

Глава Министерства торговли США Джина Раймондо на форуме американо-украинского партнерства, организованном Торговой палатой США, заявила, что частный бизнес в Соединенных Штатах готов помогать Украине в восстановлении, но опасается коррупции, передает ТАСС.

Она напомнила, что по оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины потребуется более $400 млрд., и для этого необходимо сотрудничество государственного сектора и частного бизнеса. Министр отметила, представители частных компаний хотят знать, как частный капитал будет соотноситься с государственным и другими источниками смешанного финансирования, а также, есть ли уверенность, что эти средства не столкнутся с коррупцией.

«Я надеюсь, <...> мы найдем ответы на эти вопросы и сможем заверить американский бизнес в том, что правильным с его стороны будет поддерживать Украину и инвестировать в нее», — сказала Раймондо.

По ее утверждению, ее ведомство в сотрудничестве с Минфином и Госдепартаментом разрабатывает ограничения в отношении тех, кто помогает Москве получать санкционные товары.

Ранее Еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес заявила, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России. Она добавила, что Евросоюз должен убедиться, что у России не будет способов для обхода санкций.

Также заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американцы будут поддерживать восстановление Украины.

12 апреля Всемирный банк объявил о выделении гранта на восстановление энергетики Украины в размере $200 млн.