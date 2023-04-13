Посол Мексики в РФ: страна открыта к переговорам по внедрению российских карт «Мир»

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас заявил, что страна готова к переговорам с РФ по внедрению карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас внедрение карт «Мир» официально не стоит на повестке дня. Однако Мексика всегда открыта к переговорам», — сказал дипломат.

8 апреля посол Маврикия в Москве Хесвар Джанке заявил, что профильные ведомства Маврикия приступили к работе над тем, чтобы на территории страны можно было расплачиваться российскими картами «Мир».

Ранее директор по маркетингу сети отелей Iberostar на Кубе Алексей Торрес Веласкес заявил, что кубинские отели готовятся к приему оплаты услуг от россиян по картам «Мир».

14 марта агентство ТАСС сообщало, что банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир». По его информации, эмблема российской платежной системы начала отображаться на экранах банкоматов. Теперь с карты «Мир» можно снять наличные деньги.