Банк России сообщил о снижении внешнего долга страны с начала года на $22,6 млрд

Центральный Банк России сообщил о том, что с начала 2023 года внешний долг страны снизился на $22,6 млрд. К 1 апреля показатель составил $357,9 млрд, следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

«В значительной степени динамика определялась сокращением внешнего долга прочих секторов в части привлеченных кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России погасило раньше срока купон по евробондам на 6,6 млрд руб., который предполагался к выплате в 2042 году.

До этого стало известно, что внешний долг России сократился до минимальных значений за 15 лет, с первого квартала 2007 года. Совокупно внешний долг России по итогам прошлого года снизился на 21,1% и составил $380,5 млрд — таким образом, за прошедший год долг сократился на $101,8 млрд. При этом самое крупное единовременное снижение задолженности России перед внешними кредиторами произошло в 2014 году, когда Центробанк выплатил (в том числе преждевременно) $129 млрд.