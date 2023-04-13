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Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд на предоставление Киеву боеприпасов до 31 мая

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Global Look Press

Совет Евросоюза заявил о выделении €1 млрд из Европейского фонда мира на предоставление Киеву боеприпасов до 31 мая. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС, которое опубликовано на сайте Европейского союза.

«Совет сегодня одобрил меру помощи на сумму 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины. Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года», — сказано в сообщении.

Ранее агентство AFP сообщало, что Европейский союз согласовал план поставок боеприпасов на Украину на €2 млрд.

До этого стало известно, что Евросоюз хочет дать Украине боеприпасов на €1 млрд, однако опасается, что такого количества оружия на складах просто нет.

8 марта шведское представительство в Совете Европы заявляло, что Евросоюз утвердил увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия для Украины, на €2 млрд.

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