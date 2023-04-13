В МИД Швейцарии пообещали Киеву дополнительную помощь на сумму $1,7 млрд к 2028 году

В МИД Швейцарии пообещали предоставить Киеву дополнительную помощь на сумму $1,7 млрд к 2028 году. Об этом сообщает швейцарское издание 20 Minuten.

На заседании весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка член Федерального совета Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что рамках стратегии международного сотрудничества Берн выделит Украине дополнительные средства в период с 2025 по 2028 год, помимо уже выделенных $336,9 млн. В настоящее время Кассис возглавляет швейцарское дипломатическое ведомство.

Ранее президент Швейцарии Берсе извинился за слова о «военном угаре» вокруг Украины.

7 марта парламент Швейцарии отказался разрешить реэкспорт оружия на Украину.