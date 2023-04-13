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Румынские фермеры грозят начать общенациональную забастовку из-за украинского зерна

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Vincent Mundy/Reuters

Румынские фермеры угрожают с 7 июня начать общенациональную забастовку в случае, если власти не запретят транзит и импорт зерна с Украины в период с 15 июня 2023 года по 15 марта 2024 года, пишет economedia.ro.

В Ассоциации сельхозпроизводителей отметили, что румынские фермеры недовольны «оскорбительными суммами, которые предоставила Еврокомиссия, чтобы покрыть их убытки». Еврокомиссия предложила фермерам компенсацию в размере 10 млн евро, в то время как они просили около 200 млн евро.

«Цены упали с 370 евро за тонну пшеницы в ноябре до 240 евро сейчас. У многих фермеров из Румынии скоплен запас зерна. Украинские фермеры производят товары с инсектицидами и пестицидами, которые не разрешены в Румынии. Также были случаи товаров с компонентом генетически модифицированных организмов, запрещенных в ЕС», — следует из статьи.

При этом если в период 2018–2020 годов Румыния вообще не импортировала пшеницу с Украины, то только в прошлом году она завезла из Киева 570 тыс. тонн пшеницы, отмечается в публикации.

На прошлой неделе в Польше, Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии и Болгарии прошли протесты фермеров против увеличения поставок зерна с Украины, на которое Брюссель временно отменил пошлины.

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